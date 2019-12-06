Маркарова розповіла про податкову реформу-2020

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

В Україні може з'явитися диференційована шкала по сплаті ПДВ

В рамках податкової реформи в 2020 році може з'явитися диференційована шкала по сплаті податку на додану вартість (ПДВ). Про це в інтерв'ю журналу "Кореспондент" розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова.

За її словами, в умовах зобов'язань України в рамках євроінтеграції уряд може застосовувати загальноприйняті в ЄС правила, але модель оподаткування не буде повністю запозичена.

"Наприклад, Україна не може відмовитися від ПДВ на користь податку на продажі. При цьому можливий варіант введення диференційованої шкали по сплаті ПДВ, яка діє в багатьох державах Євросоюзу", - зазначила Маркарова.

Вона також підкреслила, що всі податкові ініціативи будуть винесені на широке обговорення з бізнесом, експертами та громадськими організаціями. У той же час реформа передбачає зміни в адмініструванні, які почнуть діяти після реформатування податкових органів та переведення податкових сервісів в цифровий формат.

Крім того, Маркарова додала, що навесні 2020 року бізнес повинен отримати зручний програмний продукт для фіскалізації розрахункових операцій (РРО). Також вона прокоментувала можливе злиття ПДФО та ЄСВ.

"Можливо, так, а можливо, і ні. З точки зору адміністрування це було б зручніше. До того ж вже прийнятий законопроект про єдиний рахунок і технологічно все йде до того, що всі податки, крім ПДВ, що бізнес буде платити на один рахунок", - зазначила міністр.

Нагадаємо, раніше Маркарова розповіла, як у міністерстві будуть вирішувати проблеми фізичних осіб-підприємців.