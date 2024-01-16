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Маркарова о пакете помощи Украине от США: обсуждения продолжаются, и мы видим прогресс

Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Конгрессе США продолжаются обсуждения по принятию нового пакета помощи Украине, и уже есть большой прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой во время открытия "Украинского дома" в Давосе.

По ее словам, Украина сейчас переживает решающий момент в войне, поскольку ситуация на фронте не изменилась, но военная помощь США уменьшилась с осени 2023 года.

"Иран, Северная Корея, Россия и ХАМАС показывают, что они могут быстро принимать решения и совершать свои ужасные военные преступления. Теперь вопрос к демократическим странам: сможем ли мы принимать скорые решения?", - сказала Маркарова.

Посол отметила, что помощь Украине поддерживают обе партии в Конгрессе США, но дискуссии там продолжаются.

"Мы имеем по-прежнему сильную двухпартийную поддержку, несмотря на эти очень трудные обсуждения, несмотря на то, что дискуссии ведутся. Несмотря на то, что мы не смогли увидеть принятие пакета помощи к Рождеству, обсуждения продолжаются и мы видим прогресс", - добавила она. 

Маркарова также призвала американских законодателей ускорить принятие решения и предоставить помощь Украине.

"Нам нужно не только воевать на фронте, но и работать в тылу. Наш бюджет должен работать. Нужно скорее принять решение, передать оружие и деньги Украине. Это самый большой вызов сегодня", - подчеркнула посол.

Помощь Украине от США

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд долларов нового финансирования для помощи Украине.

Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.

Таким образом, уже более месяца в Конгрессе пытаются договориться о таких мерах, чтобы одобрить пакет.

А 12 января стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.

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