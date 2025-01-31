Марк Эллис, Международная ассоциация адвокатов: Путин не появится в Гааге в ближайшей перспективе

Почему Спецтрибунал против российской агрессии все еще не заработал, почему некоторые страны выступают против игнорирования иммунитета российской "тройки", получит ли Путин ордер от МУС за военные преступления, - в интервью РБК-Украина рассказал исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву Марк Эллис.

Спецтрибунал против российской агрессии все еще не работает, хотя со старта его запуска скоро пройдет уже три года. Более того, украинские и западные эксперты говорят о том, что в 2025 году он не запустится, хотя определенные подвижки все же стоит ожидать. Исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву Марк Эллис в свое время работал советником во время Трибуналов по вопросам бывшей Югославии и Руанды, а также является одним из инициаторов создания приложения eyeWitness. Теперь он регулярно посещает Украину и помогает расследовать военные преступления России.

Почему некоторые страны против того, чтобы осуждать Россию и конкретно Владимира Путина, почему российский диктатор все еще не получил ордер на арест от МУС за военные преступления, что ожидает Монголию за то, что она не арестовала Путина и какие опасные тенденции просматриваются в отношении стран к международному праву, - Марк Эллис рассказал в интервью РБК-Украина.

– Мой первый вопрос касается Спецтрибунала против российской агрессии. Некоторые считают, что трибунал не начнет свою работу в 2025 году. Почему так долго организовывается суд против агрессора, который так открыто напал?

– Есть две основные причины, почему этот процесс занимает время. Во-первых, важно подчеркнуть значительную поддержку, которая уже есть на месте. Например, создание рабочей группы и поддержка Совета Европы являются важными шагами вперед. Однако создание Специального трибунала для преследования такого лица, как Владимир Путин, за преступление агрессии - это чрезвычайно сложная задача для международного сообщества. Хотя я и решительно поддерживаю эти усилия, важно отметить, что существуют серьезные трудности.

Во-вторых, это беспрецедентная ситуация. Это будет первый случай, когда трибунал сосредоточится на стране с ядерным оружием и такой величины и влияния, как Россия. Политическая воля является критическим фактором, а позиция России создает трудности в этом контексте. Хотя я твердо верю, что преступление агрессии - это международное преступление, которое требует наказания, не все страны одинаково мотивированы действовать.

Например, некоторые страны Глобального Юга могут рассматривать войну России против Украины как европейский вопрос, а не глобальный. Они также могут видеть в этом лицемерие, задаваясь вопросом, почему Россия является единственной, кого выделяют, если, по их мнению, есть лидеры других стран, включая США, которые совершили подобные действия. Кроме того, эти страны преследуют и свои экономические цели, что ещё больше усложняет политическую ситуацию.

Дополнительно, существуют правовые сложности, которые значительно влияют на создание трибунала. Один из главных вопросов - это иммунитет главы государства. Должен ли специальный трибунал признавать этот иммунитет, или игнорировать его? Лично я считаю, что иммунитет главы государства не должен признаваться. Однако в середине даже той же G7 есть разногласия в этом вопросе. Некоторые опасаются, что игнорирование иммунитета главы государства может создать прецедент, который позже может коснуться и их собственных лидеров. Это один из самых спорных правовых вопросов, с которыми сталкивается трибунал.

– Это был мой второй вопрос.

– Да, вопрос безнаказанности действительно очень противоречив. Если специальный трибунал признает иммунитет главы государства, то такие политики, как Владимир Путин и другие лица из его окружения, будут оставаться неприкосновенными, пока находятся в должности (однако они потеряют эту защиту после того, как покинут свои должности). С другой стороны, настаивать на трибунале, который не признает такого иммунитета, может привести к сопротивлению со стороны некоторых стран. Например, Соединенные Штаты и несколько других ключевых стран могут отказаться участвовать в создании трибунала.

Опять же, создание международного трибунала, который преодолеет проблему иммунитета главы государства, является значительным вызовом. Это возможно, особенно при условии сильной поддержки со стороны Совета Европы и участия других стран. Однако лично я считаю, что трибунал, который признает иммунитет главы государства, может подорвать свою основную цель. Мы знаем, кто больше всего ответственен за это преступление агрессии - это Владимир Путин, которого нужно привлечь к ответственности.

– Я не понимаю часть о прецедентах. В мировой истории уже были прецеденты. Не с ядерными странами, но все же. Например, был создан специальный трибунал для осуждения действий лидеров бывшей Югославии. Также был трибунал для Руанды после геноцида тутси. Что касается России, я понимаю ее влияние на другие страны, но лидеры этой страны являются военными преступниками.

– Вы правильно указываете на эти параллели. Лидеры, такие как Слободан Милошевич, Радован Караджич, Чарльз Тейлор и Омар аль-Башир, сталкивались или будут сталкиваться с правосудием. Однако Совет Безопасности ООН создал трибуналы для Югославии и Руанды в соответствии со своими полномочиями по статье VII своего Устава.

Специальный суд по Сьерра-Леоне, который рассматривал дело Чарльза Тейлора, был создан по просьбе Совета Безопасности к Генеральному секретарю ООН, чтобы заключить соглашение с Сьерра-Леоне. Специальный суд для преступления агрессии в отношении России не может полагаться на Совет Безопасности, потому что Россия является постоянным членом и наложит вето на любые такие инициативы. Поэтому мы должны создать новую модель.

– Но это абсурдно. Я имею в виду, членство России в Совете безопасности, учитывая ее вторжение в другое государство.

– Согласен. Однако Устав ООН предусматривает наличие пяти постоянных членов Совета Безопасности, и каждый из них имеет право вето. Альтернативной моделью может быть резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая поддерживает создание трибунала. Так произошло при создании специального трибунала для военных преступлений в Камбодже (ECCC) через резолюцию Генеральной Ассамблеи. Это был гибридный трибунал, но он также получил международное признание и авторитет.

Однако сейчас в Ассамблее, похоже, нет политической воли сделать то же самое для Украины. Суть в том, что трибуналы должны восприниматься как международные. Это важно, поскольку международные трибуналы, такие как Международный уголовный суд (МУС), не признают иммунитета главы государства. Без такого статуса международное право требует от государств соблюдать иммунитет главы государства. Это означает, что Украина не могла бы преследовать действующего главу государства самостоятельно. Эти правовые и политические противоречия создают значительные трудности для предложенного трибунала, который должен быть направлен на российских лидеров. Однако окончательный фактор - это политическая воля. Международное сообщество должно продолжать требовать ответственности и правосудия.

– Для нас это чрезвычайно важный вопрос – увидеть Путина в тюрьме. Или хотя бы привлечь его к суду.

– Важно различать правовые действия против таких лиц, как Путин, и процесс его задержания. Ордер на арест Путина, выданный МУС, является значительным шагом в международном праве. Это дает сильный сигнал о важности ответственности, сосредотачивая внимание на праве, а не на статусе лица. Это стоит праздновать.

Однако задержание Путина - это совсем другое дело, которое зависит от политической воли. Путин не появится в Гааге в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе. Но история показывает, что лидеры, которые кажутся недосягаемыми, в конце концов сталкиваются с правосудием. Милошевич, Караджич, Чарльз Тейлор, Саддам Хусейн и даже Эйхман (Адольф Эйхман - нацистский деятель, известный как "архитектор Холокоста") были в конце концов привлечены к ответственности.

Преступления, подобные тем, что совершил Путин, не имеют срока давности. Иногда правосудие требует времени, что может быть разочаровывающим, но настойчивость - это ключевое. Страны должны продолжать подчеркивать важность международного правосудия. Это обеспечивает то, чтобы такие преступления не оставались без наказания.

– На самом деле, мой третий вопрос касался ордеров на арест. Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой. Эти ордеры касаются незаконной депортации детей. Но был другой случай, когда ордер на арест был выдан против Нетаньяху за военные преступления. Почему такой же ордер не выдали на арест Путина?

– Я считаю, что есть две основные причины этого. Во-первых, обвинение в незаконной депортации детей является особенно мощным. Ужас от того, что тысячу детей забирают и пытаются "русифицировать", резонирует на глобальном уровне. Даже те, кто может не соглашаться с выдвижением обвинения Путину за преступление агрессии, считают это преступление недопустимым. Это сильно отзывается даже в Глобальном Юге.

Во-вторых, Путин и Львова-Белова не пытались скрыть свои действия. Москва открыто признала депортацию украинских детей как государственную политику. Прокурору МУС не пришлось глубоко копать для того, чтобы выстроить это дело, потому что оно было уже очевидным. Эта ясность сделала это очевидным первым шагом.

Также есть исторический аспект. Действия Путина отражают политику нацистской Германии во время Второй мировой войны. Например, Гиммлер пропагандировал похищение детей, чтобы "германизировать" их. Эта историческая параллель добавляет веса решению преследовать это обвинение в первую очередь. Однако я уверен, что это не последнее обвинение против Путина. Есть чрезвычайно веские доказательства того, что Путин совершил другие преступления, как непосредственно, так и через концепцию командной ответственности.

– Действительно трудно понять мотивы, когда мы переживаем такие трагедии, как удар по детской больнице в Киеве. Прокурор МУС Карим Хан посетил место трагедии и пообщался с врачами, одна из которых была на инвалидной коляске. Он увидел все собственными глазами, даже обломки российской ракеты. После этого он запросил ордер на арест против Нетаньяху, но не против Путина.

– Дополнительные обвинения неизбежны. МУС уже выдал ордеры на арест старших российских военных руководителей, что показывает, что прокурор строит дела методично. Я уверен, что дополнительные обвинения против Путина вскоре появятся.

– По вашему мнению, какую ответственность должна была бы нести Монголия за отказ арестовать Путина во время его визита?

– Монголия является государством-участником Римского статута, что обязывает ее арестовывать любое лицо, обвиняемое МУС. Однако Монголия позволила Путину посетить страну, ссылаясь на иммунитет главы государства. МУС отверг этот аргумент, но Монголия все равно продолжила свою политику, вероятно, из-за зависимости от российской энергетики. Но это не является оправданием. Если позволять такие исключения, каждое государство-участник может поступить так же. Однако действия Монголии привлекли значительное негативное внимание, в частности со стороны Международной ассоциации юристов, что, надеюсь, станет сдерживающим фактором для других стран.

– А может ли Монголия выйти из Римского статута?

– Нет, государства-участники не могут быть принудительно исключены. Если Монголия неоднократно будет нарушать свои обязательства, Ассамблея государств-участников имеет ограниченные возможности. Они не могут накладывать экономические санкции. На данный момент дипломатическая изоляция может быть самым эффективным способом послать сильное сообщение.

– Некоторые страны уже заявили, что могут встречаться с Нетаньяху. Как вы относитесь к этой тенденции? Считаете ли вы, что МУС и в целом вся система международного права из-за этого может потерять свою авторитетность?

– Если государства-участники решат игнорировать свои обязательства по аресту лиц, обвиняемых МУС, это ослабит авторитет суда. Ранее были случаи отказа государств, например, в Южной Африке, но в отношении Путина действия Монголии кажутся единичным случаем. Посмотрим, как будут реагировать другие страны, особенно под политическим давлением. Например, Соединенные Штаты, которые не являются государством-участником, собираются наложить санкции на МУС, что может подорвать авторитет суда. Ситуация остается нестабильной, и следующие несколько лет будут критическими для определения позиции и эффективности МУС.

– Вы уже говорили, что Путин пока не попадет в тюрьму. Видите ли вы другие инструменты для его наказания?

– Ордер на арест МУС уже имеет серьезные последствия. Путин является заключенным в своей собственной стране. За исключением нескольких "внештатных" стран, путешествия Путина ограничены. Страны также собирают доказательства его преступлений согласно принципу универсальной юрисдикции. Экономические санкции против России оказывают дополнительное давление. Хотя процесс может быть медленным, он эффективен. Действия Путина изолировали Россию, и это будет иметь долговременные последствия.

– Боюсь, что он умрет, прежде чем этот процесс завершится.

– Если он умрет, история запомнит его как обвиняемого в военных преступлениях. Путин видит себя великим лидером, но его наследие будет наследием диктатора и военного преступника. Внутренняя политика в России также изменится со временем. Хотя сейчас ситуация благоприятствует Путину, история показывает, что это не будет продолжаться вечно. Позиция России на международной арене уже значительно ослабла.

– Да, история показала нам похожие примеры раньше. Например, Сталин. Когда-то россияне его обожали, а потом стали преследовать его "фанатов".

– Именно так. Вот так и разворачивается история.

– Что касается нашей войны, видите ли вы признаки геноцида в российской агрессии, в их действиях?

– Это спорный вопрос, но я считаю, что есть доказательства геноцида. Геноцид требует конкретного намерения уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, религиозную или расовую группу. Действия России - в частности массовые депортации и русификация украинских детей - демонстрируют это намерение и являются геноцидными актами. Путин и другие должностные лица открыто заявляли, что не признают Украину как государство, а украинцев - как народ, что еще больше поддерживает этот аргумент.

Хотя доказать геноцид сложно из-за требования конкретного намерения, я верю, что доказательства есть. Национальность Украины признана международно, а этничность, включая язык, культуру, традиции, квалифицируют ее как защищенную этническую группу согласно Конвенции о геноциде. МУС, вероятно, работает над тем, чтобы обеспечить сильные аргументы в пользу этого. Я думаю, что, в конце концов суд может поднять эти вопросы и обвинения.

– Возможно, некоторые эксперты или МУС не видят признаков геноцида из-за опасений относительно создания прецедента?

– Это возможно. В идеале решения должны приниматься на основе юридических аргументов, а не политических соображений, но это не всегда так. Обвинения в геноциде требуют неоспоримых доказательств, которые занимают время для сбора. Однако я верю, что со временем юридический процесс полностью отразит масштаб действий России.