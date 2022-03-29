У Маріуполя тяжкі поранення отримав польовий командир кадирівців

"Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров’я. Сподіваємось, що Геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Немцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики", - пише полк.