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Маріупольська міськрада тимчасово позбавила повноважень депутатів ОПЗЖ та "Партії Шарія"

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Маріуполь, П'ятниця 01 квітня 2022 13:24
Маріупольська міськрада тимчасово позбавила повноважень депутатів ОПЗЖ та "Партії Шарія" Фото: мер Маріуполя Вадим Брйченко (24tv ua)
Автор: Наталія Юрченко

Маріупольська міська рада провела онлайн-засідання. Місцевих депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" та "Партії Шарія" позбавили повноважень на період війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Відповідне рішення прийняли у зв'язку з указом президента "Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій".

"Міська рада вирішила призупинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність депутатів Маріупольської міської ради VIII скликання, які є членами політичних партій "Опозиційна платформа - За життя" та "Партії Шарія"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович заявив про припинення діяльності партії. Проте згодом його повідомлення було видалено.

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Війна Росії проти України Маріуполь Опозиційна платформа За життя
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