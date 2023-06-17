В Мариуполе водители водоканала бастуют из-за невыплаты зарплат, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

В ЦНС объяснили, что из-за незаконной мобилизации местных на оккупированных территориях возник дефицит рабочих мужчин.

"В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей", - отметили в сопротивлении.

Худшая же ситуация в Донецкой области, где водителям водоканала не выплачивают зарплату уже более двух месяцев. Поэтому они объявили забастовку.

"В целом ситуация на ТОТ Донетчины критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%", - добавили в ЦНС.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь являлся одной из главных целей РФ с начала вторжения. Украинские защитники героически защищали его, но в мае 2022 года город был полностью оккупирован.

Мариуполь выполняет функцию точки базирования захватчиков, там строят оборонительные сооружения, располагают склады и т.д. Например, сейчас стало известно, что россияне ищут пути поставки боеприпасов из Мариуполя на Бердянское направление и Угледар, поэтому решили расчистить колею в порт.

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