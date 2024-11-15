В Мариуполе и Бердянске ночью раздавались взрывы, работала ПВО оккупантов
В ночь на 15 ноября в Мариуполе и Бердянске раздавались взрывы. У оккупантов работала ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Мариуполь
Так, около 23:15 вокруг города работали системы ПВО врага.
"Зафиксировано по два пуска возле Центрального района (аэропорт Мариуполя) и в районе с. Виноградное (Левобережный район)", - рассказал он.
Утром Минобороны РФ уже отчиталось о якобы 10 сбитых БПЛА над Азовским морем.
Бердянск и район
С 23:10 по 00:30 в Бердянске и районе раздавались взрывы, фиксировали работу вражеской ПВО.
"Один из эпцентров находился в районе Новопетровки (Бердянский район, рядом с Бердянском, место расположения полигона)", – отметил советник мэра.
В целом, по данным Андрющенко, становится понятна цепь эшелоновой работы российской ПВО - вдоль Приазовской зоны Мариупольско-Бердянской агломерации.
Ситуация в районе Мариуполя и Бердянска
И Мариуполь Донецкой области, и Бердянск Запорожской области были захвачены российской армией во время масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
С того времени оба порта россияне используют как место для хранения техники и сбора живой силы. Также через порты в Мариуполе и Бердянске вывозится краденное с оккупированных РФ территорий. Например, недавно сообщалось, что из порта Мариуполя вышел новый российский балкер. Оккупанты загружали его вспешке и в темноте.
В тоже время, и в Мариуполе и в Бердянске, постоянно гремят взрывы. Например, 31 октября во временно оккупированном Бердянске гремели взрывы. Город атаковали дроны, в частности, возникли проблемы со светом. Над портом был замечен дым.
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