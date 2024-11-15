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В Мариуполе и Бердянске ночью раздавались взрывы, работала ПВО оккупантов

Украина, Пятница 15 ноября 2024 08:27
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В Мариуполе и Бердянске ночью раздавались взрывы, работала ПВО оккупантов Фото: взрывы в Мариуполе и Бердянске гремели 15 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 15 ноября в Мариуполе и Бердянске раздавались взрывы. У оккупантов работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Мариуполь

Так, около 23:15 вокруг города работали системы ПВО врага.

"Зафиксировано по два пуска возле Центрального района (аэропорт Мариуполя) и в районе с. Виноградное (Левобережный район)", - рассказал он.

Утром Минобороны РФ уже отчиталось о якобы 10 сбитых БПЛА над Азовским морем.

Бердянск и район

С 23:10 по 00:30 в Бердянске и районе раздавались взрывы, фиксировали работу вражеской ПВО.

"Один из эпцентров находился в районе Новопетровки (Бердянский район, рядом с Бердянском, место расположения полигона)", – отметил советник мэра.

В целом, по данным Андрющенко, становится понятна цепь эшелоновой работы российской ПВО - вдоль Приазовской зоны Мариупольско-Бердянской агломерации.

Ситуация в районе Мариуполя и Бердянска

И Мариуполь Донецкой области, и Бердянск Запорожской области были захвачены российской армией во время масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

С того времени оба порта россияне используют как место для хранения техники и сбора живой силы. Также через порты в Мариуполе и Бердянске вывозится краденное с оккупированных РФ территорий. Например, недавно сообщалось, что из порта Мариуполя вышел новый российский балкер. Оккупанты загружали его вспешке и в темноте.

В тоже время, и в Мариуполе и в Бердянске, постоянно гремят взрывы. Например, 31 октября во временно оккупированном Бердянске гремели взрывы. Город атаковали дроны, в частности, возникли проблемы со светом. Над портом был замечен дым.

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