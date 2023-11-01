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В Мариуполе раздался громкий взрыв. В мэрии указали на интересный момент

Фото: в Мариуполе раздался громкий взрыв 1 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 1 ноября, во временно оккупированном Мариуполе произошел громкий взрыв, который слышали все районы города. Захватчики подняли в небо авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе громкий взрыв - слышали все районы города. Источник взрыва - российская ПВО в районе "Азовстали", - написал он.

По словам советника мэра, российская авиация "нервничает" вместе с ПВО".

"Одновременно в Мариупольском порту была включена дымовая маскировка, аналогичная крымской", - добавил Андрющенко.

 

Интересный момент

"Пикантности и интереса" ситуации, как отмечает он, добавляет нахождение в порту вражеского корабля морского класса.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска формируют оперативно-технические склады в Мариуполе и районе. Для этого захватчики используют ангары, гаражи и бывшие зернохранилища. Кроме того, российские захватчики, вероятно, испытывают нехватку живой силы на линии фронта, поэтому стягивают из Мариуполя грузовики с военными. 

Ранее Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Как до этого отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, последнее подобное введение новых резервов в Мариуполь фиксировалось в апреле 2023 года. Подробнее о том, для чего нужна подобная переброска живой силы в Мариуполь - читайте в материале РБК-Украина.

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МариупольВзрыв