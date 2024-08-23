В Мариуполе прогремели взрывы, в сети сообщают о "прилетах"

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится под контролем российских войск с мая 2022 года. Город был уничтожен оккупантами во время активных боевых действий и обороны. Главным форпостом украинских защитников была "Азовсталь".

Как сообщалось ранее, россияне переоборудовают порт Мариуполя, чтобы использовать его в своих целях. Также захватчики построили на оккупированных территориях Украины железную дорогу. В Мариуполе она уже заработала.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что оккупанты используют железную дорогу для поставки топлива для нужд своих войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.