ua en ru
Ср, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе оккупанты запустили тестовый поезд из порта в город (видео)

Мариуполь, Среда 24 апреля 2024 09:54
UA EN RU
В Мариуполе оккупанты запустили тестовый поезд из порта в город (видео) Фото: в Мариуполе оккупанты запустили тестовый поезд из порта в город (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска запустили тестовый поезд во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Маршрут соединяет местный порт с городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера с территории Мариупольского порта - очередной тестовый поезд в Мариуполь-Сортировочная. Пока - "порожняк". Но намерения понятны", - рассказал он.

Кроме этого, по данным советника мэра, строительство железнодорожного моста возле Гранитного почти закончено.

"Для решения проблемы с поврежденным агрегатом для щебня в Гранитном, щебень поставляют из Розовки Запорожской области. Плюс логистическое плечо нивелируется потенциальной паузой строительства. По оценке, возможное окончание - середина или вторая половина мая", - добавил Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе

В районе временно оккупированного Мариуполя Донецкой области с утра, 24 апреля прогремели мощные взрывы. Местные насчитали больше 10.

Причем, они были настолько громкими, что их раскаты были слышны и в Бердянске. Как пишут местные Telegram-каналы, в 1:20 бердянцы сообщали, что слышали громкие взрывы за пределами города. Всего было слышно больше пяти громких взрывов. Особенно громко было в селах Осипенко, Новопетровка, Красное поле.

Как предположил Андрющенко, не исключены пуски с кораблей в Азовском море, что может объяснить столь широкое распространение звука. Добавим, что по данным на 24 апреля в Азовское море РФ вывела один корабль.

Напомним, 22 апреля, в левобережных районах Мариуполя вспыхнул масштабный пожар. Перед этим в городе был зафиксирован "прилет" по казармам захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мариуполь Война в Украине
NEWS
Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине
Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится