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В Мариуполе фиксируют большое движение техники россиян в направлении Бердянска

Фото: в Мариуполе фиксируют большое движение техники россиян в направлении Бердянска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе заметили большое движение техники российских войск. Она следует в сторону Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Как отмечает Андрющенко, через Мариуполь в направлении Бердянска двигается не менее 20 грузовиков с боевыми комплектами, живой силой и автомобилями специального назначения. А также четыре лафета с танками и примерно 10 - с бронетранспортерами.

Фото: в Мариуполе фиксируют большое движение техники россиян в направлении Бердянска (t.me/andriyshTime)

Кроме того, производится накопление военного контингента в Никольском районе. Продолжается наращивание живой силы и техники со стороны Запорожья (Розовский район).

Также сохраняется высокая активность авиации.

"Из необычного - снова задействован Приморско-Ахтарский аэродром и самолеты заходят снова на малой высоте, набирая высоту уже над Урзуфом", - написал Андрющенко.

Ситуация на Бердянском направлении

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), 17 августа ВСУ проводили контрнаступление в районе границы Донецко-Запорожской области, но не продвигались. В Генштабе Украины заявили, что украинские войска продолжали наступление на Бердянском направлении.

Также ранее Андрющенко сообщал, что движение российских захватчиков в направлении Бердянска через Мариуполь замедлилось. Это произошло после удара по базе оккупантов.

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МариупольБердянскДонецкая областьВойна России против Украины