RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів та ще 2 взяли в полон

Автор: Тетяна Самарук

Українські прикордонники у своєму секторі мужньо відбили наступ російських військ. Зокрема, в результаті бою загинули 15 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Українські бійці в результаті бою ліквідували 15 російських військовослужбовців, а двох взяли в полон.

Зазначається, що решта окупантів втекли.

"Попри те, що з підрозділами в Маріуполі не завжди є зв'язок, прикордонники, які захищають місто переконують, що їх бойовий дух високий і вони разом з побратимами зі ЗСУ, НГУ та інших сил оборони відчувають підтримку містян і всіма силами готові боронити їх і Україну", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом "кадирівці" розстріляли 12 поранених окупантів.

Також ми писали, що у Запорізькій області російський танк переїхав "Таврію". В результаті загинули двоє чоловіків та дитина.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВторгнення Росії до України