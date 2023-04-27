Над Мариуполем активизировалась авиация оккупантов (видео)
Фото: над Мариуполем активизировалась авиация оккупантов (GettyImages)
Над временно оккупированным Мариуполем сегодня с утра активизировалась российская авиация. Враг работал в сторону Запорожья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского горсовета.
"Сегодня утром над оккупированным Мариуполем активно работала вражеская авиация в сторону Запорожья. Многие такие пуски. Верим в контрнаступление, у наших защитников Украины и освобождения Мариуполя", - говорится в описании под видео.
Напомним, 24 апреля в оккупированном Мариуполе также фиксировали активность авиации России.
Добавим, перед этим, 23 апреля в Мариуполе активно летали над морем вертолеты оккупантов.
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