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В Маріуполі взимку опалення не буде, - мерія

Фото: у Маріуполі взимку опалення не буде (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде. Причина - неможливість реконструкції котельних або підключення газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

"Підключення газопостачання навіть у приватні будинки не буде. За виключенням частини Лівобережного району наближеного до с. Виноградного та частини Приморського району, наближеного до порту, якщо вдасться під'єднатись до газотранспортних систем Маріупольського району (велике питання). Централізованого постачання дров або вугілля не буде", - пише він.

З його словами, наразі, маріупольцям готують приміщення шкіл та дитячих садочків (актові та спортивні зали). Будуть встановлені двоповерхові ліжка та обігрів тепловими пушками. Гаряче харчування, польові кухні або місця для приготування їжі не на вулиці облаштовувати не планують.

"Маріупольців чекає найгірша зима за всі часи існування міста", - констатує Андрющенко.

Як повідомлялося, окупанти збирають особисті дані мешканців Маріуполя під виглядом прийому заявок про пошкоджене майно під час бойових дій. Після цього намагаються "вийти" на евакуйованих цивільних з метою їхнього вербування.

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Маріуполь