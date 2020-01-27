У Маріуполі затримали гранатометника "ДНР", який брав участь в обстрілі Торецка

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Бойовик два роки воював проти українських військових на Донбасі

Служба безпеки України у Львові затримала бойовики терористичної організації "ДНР", який брав активну участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що бойовик протягом двох років був стрільцем-гранатометчиком в так званому "1-го армійського корпусу ДНР".

"З початком збройної агресії РФ проти України житель Горлівки приєднався до проросійським екстремістам. Як стрілець-гранатометник він входив у так званий "1 армійський корпус ДНР" і брав активну участь у боях поблизу Горлівки в напрямку Торецка і вів обстріл з позицій "Шанхай" і "6\7", - повідомили в СБУ.

Наголошується, що в 2016 році він був комісований після поранення в голову. А в 2019 році прибув до Маріуполя у пошуках роботи.

Затриманому повідомлено про підозру у год. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Обвинувальний акт стосовно нього передано у Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області була засуджена ще одна прихильниця "російської весни", яка в 2014 році брала участь у проведенні незаконного референдуму. Її засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном.

Також РБК-Україна писало, що СБУ заблокувала мережу інформаторів, які передавали розвідувальні дані бойовикам "ДНР" поблизу лінії розмежування на Донбасі. Отримані дані бойовики планували використовуватися для диверсій.