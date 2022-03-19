RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі зараз йдуть бої за "Азовсталь", - Денисенко

Фото: радник глави МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Артур Родивилов

У Маріуполі ситуація залишається складною. Зараз йдуть бої за"Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка в ефірі українського телемарафону.

За його словами, окупанти цілеспрямовано знищують промисловість, щоб Україні десятиліттями знадобилося відновлювати заводи і фабрики.

"Зараз йдуть бої за "Азовсталь". Можна сказати, що ми втратили економічного гіганта. Ви знаєте, що невеликій частині жителів вдалося вибратися з Маріуполя. У Бердянську організували пункт, де люди можуть отримати допомогу. Це особиста вказівка Путіна знищити це місто. Одна з його ключових цілей "деіндустріалізація " України", - сказав Денисенко.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь