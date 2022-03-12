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У Маріуполі російські війська обстріляли мечеть. Там ховалися громадяни Туреччини

Автор: Валерія Поліщук

Російські війська обстріляли в Маріуполі мечеть. У ній ховалися громадяни Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України в Twitter.

"Мечеть султана Сулеймана Чудового і його дружини Роксолани (Хюррем Султан) в Маріуполі була обстріляна російськими окупантами. Там від обстрілу ховаються понад 80 дорослих і дітей, у тому числі громадяни Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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МаріупольВійна Росії проти України