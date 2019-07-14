У Маріуполі в результаті стрілянини загинула людина

У Маріуполі у суботу, 13 липня, в результаті суперечки між двома водіями застрелили людину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Патрульної поліції в Facebook.

За попередніми даними поліції, вчора на вулиці Правобережна у Маріуполі виникла суперечка між двома водіями, під час якої один з чоловіків дістав пістолет та вистрілив. Після інциденту чоловік втік з місця злочину. Постраждалий помер в лікарні від несумісного з життям поранення.

Зазначається, що правоохоронці виявили автомобіль ймовірного зловмисника та затримали самого водія. Затриманий розповів, що викинув пістолет тікаючи з місця злочину.

Нагадаємо, 10 липня у центрі міста Суми сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини. Серед постраждалих - 15 річна дівчина. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство та відкрила кримінальне провадження.

РБК-Україна писало, що в центрі Києва 5 липня сталась стрілянина на Бессарабській площі. За даними правоохоронців, в одному з супермаркетів була черга, коли в приміщення зайшов чоловік. Хлопець почав конфліктувати з покупцями, а потім вийшов на вулицю і зробив кілька пострілів угору зі стартового пістолета, після чого зник.