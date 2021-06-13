У Маріуполі пройшов військовий парад, приурочений до сьомої річниці визволення міста

У Маріуполі (Донецька область) 13 червня пройшов військовий парад, присвячений до 7-річчя визволення міста від російських найманців. У ньому взяли участь підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби, Збройних сил України та інших силових структур, а також курсанти і ветерани.

"Сім років тому відбулася одна з найбільш значних і важливих перемог українських військових над проросійськими збройними формуваннями. Саме 13 червня 2014 року близько 05:00 захисники України, бійці підрозділів МВС та Національної гвардії України, розпочали операцію зі звільнення півмільйонного міста на узбережжі Азовського моря - Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

На честь 7-річної річниці в Маріуполі пройшов військовий парад. Центральною площею міста маршем пройшли колони підрозділів Нацгвардії, Збройних сил України, Нацполіції, Держприкордонслужби та інші представники силових органів, а також курсанти і ветерани.

У святкових заходах взяли командувач Нацгвардією генерал-полковник Микола Балан, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) генерал-полковник Михайло Коваль, представники відомств системи МВС, журналісти і жителі Маріуполя.

Після маршу на Театральній площі відбулося урочисте нагородження захисників Маріуполя.

"Сьогодні ми вшановуємо річницю, що стала визначною не тільки для Маріуполя, а й для всієї України", - сказав Балан.

Він окремо звернувся до бійців полку "Азов", подякувавши їм за службу: "Пам'ятайте, що це ваше рідне місто і будь - який житель цього міста і регіону - це наш побратим, до якого треба ставитися як до своєї рідної дитини або як до своїх батьків".

У прес-службі Нацгвардії нагадали, що 13 червня 2014 року в Маріуполі була проведена активна фаза спецоперації зі звільнення міста.

"Українські захисники, які на той момент спиралися в першу чергу і патріотизм і мотивацію, а не на переваги в оснащенні, ліквідували ключові опорні точки ворога і відновили контроль над містом", - зазначено в повідомленні.

Фото: військовий парад у Маріуполі (facebook.com/otueast)