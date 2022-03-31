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У Маріуполі зникли Співробітники агентства ООН у справах біженців

Фото: у Маріуполі перестали виходити на зв'язок співробітники агентства у справах біженців (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні не може зв'язатися з деякими зі своїх співробітників в Маріуполі. Верховний комісар організації Філіппо Гранді закликав російських окупантів дотримуватися зобов'язань з евакуації мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Деяким (співробітника Агентства - ред.) вдалося вибратися. Деякі всередині, і ми не можемо зв'язатися з ними в цей момент. Це мої колеги", - сказав Гранді кореспонденту телеканалу.

Верховний комісар ООН закликав російських загарбників до "твердих зобов'язань" щодо того, що не буде бойових дій і дати можливість керувати гуманітарними коридорами, додавши. Гранді додав, що це дуже складно і зажадав таких запевнень, оскільки без них не можливо провести евакуацію мирного населення.

Нагадаємо, в Маріуполі останні кілька днів не припиняються бойові дії. Щодня місцеві жителі намагаються виїхати з міста - 30 березня вдалося евакуювати в Запоріжжі понад 800 осіб.

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