У Маріуполі залишаються близько 2 000 російських військових, - Пентагон
За даними Міністерства оборони США (Пентагон) в Маріуполі залишаються близько 2 000 російських військових. Решта намагається просуватися на північ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
За словами високопоставленого представника Пентагону, в Маріуполі знаходиться еквівалент двох російських батальйонних тактичних груп ( БТГ) - це близько 2 000 військових.
При цьому близько 10 БТГ, які раніше штурмували місто, намагаються просунутися на північ, але поки зупинилися. У Пентагоні вважають, що з метою створення кращих оборонних позицій або для перегрупування.
Представник Пентагону додав, що сили, що залишилися в Маріуполі та його околицях, можуть включати в себе деяких неросійських бойовиків, у тому числі чеченців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський кинув усі сили на вирішення ситуації в Маріуполі. За оцінкою Офісу президента, росіяни намагаються завершити штурм "Азовсталі" до 9 травня.
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