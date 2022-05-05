У Маріуполі залишаються близько 2 000 російських військових, - Пентагон

За даними Міністерства оборони США (Пентагон) в Маріуполі залишаються близько 2 000 російських військових. Решта намагається просуватися на північ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

За словами високопоставленого представника Пентагону, в Маріуполі знаходиться еквівалент двох російських батальйонних тактичних груп ( БТГ) - це близько 2 000 військових.

При цьому близько 10 БТГ, які раніше штурмували місто, намагаються просунутися на північ, але поки зупинилися. У Пентагоні вважають, що з метою створення кращих оборонних позицій або для перегрупування.

Представник Пентагону додав, що сили, що залишилися в Маріуполі та його околицях, можуть включати в себе деяких неросійських бойовиків, у тому числі чеченців.