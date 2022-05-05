ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Маріуполі залишаються близько 2 000 російських військових, - Пентагон

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 05 травня 2022 11:34
У Маріуполі залишаються близько 2 000 російських військових, - Пентагон Фото: російські військові намагаються захопити Маріуполь (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

За даними Міністерства оборони США (Пентагон) в Маріуполі залишаються близько 2 000 російських військових. Решта намагається просуватися на північ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

За словами високопоставленого представника Пентагону, в Маріуполі знаходиться еквівалент двох російських батальйонних тактичних груп ( БТГ) - це близько 2 000 військових.

При цьому близько 10 БТГ, які раніше штурмували місто, намагаються просунутися на північ, але поки зупинилися. У Пентагоні вважають, що з метою створення кращих оборонних позицій або для перегрупування.

Представник Пентагону додав, що сили, що залишилися в Маріуполі та його околицях, можуть включати в себе деяких неросійських бойовиків, у тому числі чеченців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський кинув усі сили на вирішення ситуації в Маріуполі. За оцінкою Офісу президента, росіяни намагаються завершити штурм "Азовсталі" до 9 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня