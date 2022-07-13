У Маріуполі окупанти збили власний безпілотник, - міськрада

Російські військові збили власний безпілотник у Маріуполі. Окупанти поширюють фейки про те, нібито, це була українська "Точка-У".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Безпілотник було збиту на ділянці між Лівобережним районом та Калинівкою.

"З переляку і для приховування власного страху виправдання поширюють плітки про збиту "Точку-У". Страх викликано формуванням складів БК в Кальміуському районі та відстанню менш 100 км", - пише Андрющенко.

Як відзначив радника міського голови Маріуполя, страх окупантів обумовлений тим, що українська армія озброєна артилерійськими системами HIMARS, завдяки яким наші бійці завдали достатньо втрат ворогу.