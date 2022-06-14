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У Маріуполі окупанти зупинили ексгумацію тіл і переклали її на містян

Фото: Маріуполь (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Маріуполі окупанти фактично зупини перепоховання людей, яких же самі убили, штурмуючи місто. Містянам доводиться самотожки вірішувати проблему з ексгумацією. Через це в місті побільшало імпровізованих кладовищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Якщо діяти за правилами окупаційної влади, ти маєш дочекатись "прокурора" та "слідчого", які проведуть огляд тіла при ексгумації. Потім проїхати на опізнання трупа в Донецьк на судмедекспертизу. лише потім - поховання у відведеному місці", - написав Андрющенко.

Він додав, що ексгумацію, досталяння тіла загиблого в Донецьк, поховання містяни сплачують влсаним коштом. Єдине що безкоштовне - приїзд "прокурора та слідчого".

"Саме тому імпровізовані кладовища в місті зростають. А ті, хто вирішив перепоховати, везуть тіло в Мангуш, де за хабар "добрі колбаоранти" закривають очі на процедуру і дозволяють поховати в братьскій могилі", - додав радник мера.

Нагадаємо, окупанти вбили в Маріуполі понад 22 тисячі мирних жителів. Точної цифри немає, бо порахувати кількість закатованих наразі неможливо.

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Маріуполь