У Маріуполі окупанти завдали удару по будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста
Російські військові в середу, 30 березня, завдали удару по будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста у Маріуполі. На даху будівлі був відповідний знак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полк Азов.
Зазначається, що на даху будівлі був розміщений червоний хрест, який помітно з повітря.
"Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.
Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що планує відкрити офісу у Ростові-на-Дону, біля кордонів з Україною.
Своєю чергою Україна розкритикувала такі дії МКЧХ, зазначивши, що таким чином організація легалізує примусову депортацію українців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.