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У Маріуполі окупанти завдали удару по будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста

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Маріуполь, Середа 30 березня 2022 11:03
У Маріуполі окупанти завдали удару по будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста Фото: у Маріуполі окупанти обстріляли МКЧХ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові в середу, 30 березня, завдали удару по будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста у Маріуполі. На даху будівлі був відповідний знак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полк Азов.

Зазначається, що на даху будівлі був розміщений червоний хрест, який помітно з повітря.

"Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.

У Маріуполі окупанти завдали удару по будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста

Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що планує відкрити офісу у Ростові-на-Дону, біля кордонів з Україною.

Своєю чергою Україна розкритикувала такі дії МКЧХ, зазначивши, що таким чином організація легалізує примусову депортацію українців.

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