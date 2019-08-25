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У Маріуполі чоловік намагався прорватися через блокпост

Новини » Надзвичайні події    25.08.2019 - 19:26
У Маріуполі чоловік намагався прорватися через блокпост
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

В даний час порушник затриманий

В Маріуполі бійці Національної гвардії України затримали п'яного водія, який спробував прорватися через блокпост. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що військовослужбовці Національної гвардії зупинили автомобіль ВАЗ-21013 для перевірки документів. Водій був напідпитку і намагався прорватися через блокпост.

Правоохоронці спочатку зробили попереджувальний постріл, на який водій не відреагував, потім відкрили вогонь по колесах. Пізніше чоловік був затриманий.

Нагадаємо, у Чернівецькій області вночі 18 серпня прикордонники із застосуванням вогнепальної зброї зупинили автомобіль, який намагався прорватися через україно-румунський кордон, в результаті чого був поранений чоловік.

Близько 03:00 прикордонники помітили, що в бік державного кордону в напрямку населеного пункту Шепіт на швидкості рухається автомобіль. На законну вимогу автомобіль не зупинився і продовжив рух у бік військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області прикордонний наряд із застосуванням зброї затримав зловмисників, які намагалися перемістити в Угорщину контрабандну партію сигарет. В транспортних засобах прикордонники виявили понад 100 ящиків тютюнових виробів.

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