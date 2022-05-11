У Маріуполі до кінця року можуть померти 10 тисяч жителів , - міськрада

Зазначається, що у місті відсутні ліки, медики, комунальні комунікації та каналізація. Таким чином у Маріуполі можуть спалахнути інфекції.

"Зараз більша частина наявного населення - старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази", - зазначив мер міста Вадим Бойченко.

За його словами, наразі у Маріуполі знаходяться 150-170 тисяч жителів, частина з них люди з прилеглих населених пунктів, яких не випускають через жорстоку систему фільтрації.

"Росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста", - додав Бойченко.