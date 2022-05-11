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У Маріуполі до кінця року можуть померти 10 тисяч жителів , - міськрада

Фото: до кінця року у Маріуполі може загинути 10 тисяч жителів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Маріуполі через блокаду російськими військами та постійні обстріли може скластися катастрофічна ситуація. За попередніми даними, до кінця року може загинути близько 10 тисяч мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Зазначається, що у місті відсутні ліки, медики, комунальні комунікації та каналізація. Таким чином у Маріуполі можуть спалахнути інфекції.

"Зараз більша частина наявного населення - старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази", - зазначив мер міста Вадим Бойченко.

За його словами, наразі у Маріуполі знаходяться 150-170 тисяч жителів, частина з них люди з прилеглих населених пунктів, яких не випускають через жорстоку систему фільтрації.

"Росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста", - додав Бойченко.

Нагадаємо, що українська влада намагається евакуювати захисників "Азовсталі" за процедурою "екстракшн" (extraction). Тобто вивезення відбудеться із залученням третьої нейтральної сторони та підтримки міжнародних спільнот.

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