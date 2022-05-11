У Маріуполі до кінця року можуть померти 10 тисяч жителів , - міськрада

У Маріуполі через блокаду російськими військами та постійні обстріли може скластися катастрофічна ситуація. За попередніми даними, до кінця року може загинути близько 10 тисяч мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
Зазначається, що у місті відсутні ліки, медики, комунальні комунікації та каналізація. Таким чином у Маріуполі можуть спалахнути інфекції.
"Зараз більша частина наявного населення - старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази", - зазначив мер міста Вадим Бойченко.
За його словами, наразі у Маріуполі знаходяться 150-170 тисяч жителів, частина з них люди з прилеглих населених пунктів, яких не випускають через жорстоку систему фільтрації.
"Росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста", - додав Бойченко.
Нагадаємо, що українська влада намагається евакуювати захисників "Азовсталі" за процедурою "екстракшн" (extraction). Тобто вивезення відбудеться із залученням третьої нейтральної сторони та підтримки міжнародних спільнот.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.