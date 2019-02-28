У Маріуполі в гаражі виявили великий арсенал зброї

Чоловік, який орендував гараж, зараз переховується в Росії

В Мариуполе сотрудники следственного управления ГУНП в Донецкой области вместе с сотрудниками СБУ обнаружили в арендованном гараже оружие, гранатометы, автомат-пулемет, взрывчатку и более 6 тысяч патронов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По факту хранения опасных предметов начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня при проведении санкционированных обыскных мероприятий в гаражном помещении в Кальмиусскому районе Мариуполя правоохранители обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6 тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с владельцем гаража в настоящее время проводятся следственные действия.

Установлено, что гараж арендовал 30-летний мужчина, который сейчас скрывается на территории России.

Фото: обнаруженное в Мариуполе оружие

Напомним, в январе сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Запорожской области тайник с гранатометами и патронами.