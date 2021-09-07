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У Маріуполі судитимуть підлітка за наругу над прапором України

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Маріуполь, Вівторок 07 вересня 2021 22:25
У Маріуполі судитимуть підлітка за наругу над прапором України Фото: у Маріуполі судитимуть підлітка за наругу над прапором України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У Маріуполі Донецької області за наругу над прапором України судитимуть 17-річного підлітка. Йому загрожує до 3 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

Як встановило слідство, 7 серпня 2021 року молодий чоловік знайшов у кущах школи Державний Прапор України і підпалив його. Свої дії він зняв на мобільний телефон. Потім підліток виклав відео в соціальних мережах.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 388 КК України (наруга над державними символами). Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

Розслідування щодо неповнолітнього жителя Маріуполя завершено. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

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