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В Мариуполе будут судить подростка за надругательство над флагом Украины

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Мариуполь, Вторник 07 сентября 2021 22:25
В Мариуполе будут судить подростка за надругательство над флагом Украины Фото: в Мариуполе будут судить подростка за надругательство над флагом Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Мариуполе Донецкой области за надругательство над флагом Украины будут судить 17-летнего подростка. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Как установило следствие, 7 августа 2021 года молодой человек нашел в кустах школы Государственный флаг Украины и поджег его. Свои действия он снял на мобильный телефон. Затем подросток выложил видео в социальных сетях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 388 УК Украины (надругательство над государственными символами). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Расследование в отношении несовершеннолетнего жителя Мариуполя завершено. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

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Мариуполь Донецкая область
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