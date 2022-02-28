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Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам, - глава Донецької ОДА

Автор: Наталія Юрченко

В Донецькій області продовжуються активні бойові дії. Найгарячішими точками залишаються міста Волноваха та Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

"Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої. Працюю над наданням зеленого коридору - для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів", - написав Кириленко.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області російські окупанти розстріляли мирного жителя за те, що він не дав їм мобільний телефон.

Раніше стало відомо, що з початку війни на території Україні загинули та були ранені близько 5300 російських загарбників.

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