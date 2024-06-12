Mariupol Reborn может стать основой для восстановления Украины, – эксперты

"Инвестировать в Украину нужно прямо сейчас. Об этом говорят все иностранные партнеры. Но как именно инвестировать, во что инвестировать, здесь есть определенная разница. Мы верим в то, что инвестировать нужно именно как в бизнес. То есть это не гуманитарная помощь, и это не решение какой-то единственной проблемы, а это возможность и инвестиция в эту возможность. Мы как SCM есть и остаемся крупнейшим национальным инвестором", - заявила Емченко.

По ее словам, это инвестиции в капекс и ремонт поврежденного, и в создание совершенно новых проектов, особенно в энергетике.

"Но параллельно мы активно развиваем наше присутствие на мероприятии. Это создает новый опыт взаимодействия с партнерами на безопасной территории, продлевает цепочку добавленной стоимости украинской продукции и обеспечивает рынки сбыта. И, что очень важно, мы "обкатываем" новые технологии, которые впоследствии сможем вернуть в Украину", - добавила она.

Эксперты отмечают, что больше всего инвестиций потребует восстановление Мариуполя. Согласно данным Мариупольского горсовета, город был разрушен на около 90%.

Так, на послевоенное восстановление Мариуполя нужно не менее 20 лет и миллиарды гривен, говорят украинские власти города. И это не эвфемерные цифры, а конкретный просчет плана восстановления города – Mariupol Reborn, предусматривающий шаги по быстрому восстановлению критической инфраструктуры (Fast Recovery Plan) и полное возрождение города по лучшим европейским экспертизам.

"Победа - это не просто наша общая цель и мечта всех украинцев. Это - время, к которому мы должны быть готовы, ведь после победы нас ждет не менее кропотливая работа по восстановлению и реформированию страны. Это значит, что уже сейчас мы должны нарабатывать проекты и стратегии, искать партнеров и финансирование для предстоящего восстановления", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, когда придет время, мы должны точно знать, что должны сделать для того, чтобы вернуть людей и реинтегрировать территории. Именно эти вопросы вместе с украинским правительством, международными партнерами и крупным бизнесом работают в рамках плана возрождения Mariupol Reborn.