Марина Порошенко: найвищі показники по впровадженню інклюзивної освіти - в Дніпропетровській області

Фото: Марина Порошенко і Валентин Резніченко (прес-служба)

За її словами, в регіоні вже працює 71 медіатека, 51 ресурсна кімната

Перша Леді України і голова Благодійного Фонду Петра Порошенка Марина Порошенко заявила, що найвищі показники по впровадженню інклюзивної освіти - в Дніпропетровській області. Про це вона сказала в ході візиту в Дніпропетровську область, повідомляє РБК-Україна.

"Дніпропетровська область має найвищі показники в Україні по впровадженню інклюзивної освіти. Це хороший приклад для інших областей", - сказала вона.

За її словами, в регіоні вже працює 71 медіатека, 51 ресурсна кімната.

"Якщо два роки тому тут було всього чотири інклюзивних класи, то зараз вже 255 шкіл з інклюзією. Це сучасна світова практика, щоб діти з особливими освітніми потребами відчували себе захищеними, соціалізованими, могли спілкуватися з однолітками і отримували послуги на абсолютно новому рівні", - сказала Порошенко.

Фото: ІРЦ в Дніпропетровській області (прес-служба)

Перша Леді і голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко відвідали інклюзивно-ресурсний центр в реконструйованій частині Магдалинівської опорної школи. Тут зусиллями ОДА був зроблений окремий вхід для дітей з особливими потребами, ганок з пандусом, зал лікувальної фізкультури. У самому приміщенні продумано все до дрібниць, щоб особливі діти не відчували ніяких перешкод.

У ресурсній кімнаті створені умови для відпочинку: тут є іграшки та м'які пуфи. Також була зроблена невелика кухня з їдальнею, де особливі діти набувають побутові навички.

"Для нас дуже важливо, щоб доступ до якісної освіти мали всі без винятку маленькі жителі Дніпропетровської області. Незалежно від населеного пункту, в якому вони проживають, - у великому місті чи віддаленому селі", - зазначив Резніченко.

Він повідомив, що зараз понад 800 дітей регіону з особливими освітніми потребами навчаються у звичайних школах, і це в 4 рази більше, ніж ще два роки тому.

Крім того, в ІРЦ працюють нові фахівці: психологи, реабілітологи, дефектологи.

"Щаслива працювати в таких чудових умовах. Збулася моя мрія - кабінет, ресурсна і навчальна кімнати оснащені всім необхідним. Телевізори, інтерактивні дошки, комп'ютери. Все по вищому розряду. А ще - безліч сучасної методичної літератури, роздаткового матеріалу", - розповіла психолог Юлія Топка.

"Ми створюємо сучасні інклюзивно-ресурсні центри у всіх опорних школах, які реконструюємо, - додав Резніченко. - В таких установах висококваліфіковані фахівці допомагають особливим малюкам соціалізуватися. Батькам більше не потрібно возити дітей на заняття в обласний центр. Всі умови для всебічного розвитку вони мають у себе в районі".