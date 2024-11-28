Марченко рассказал, кто из партнеров и в каком объеме профинансирует бюджет-2025

По его словам, за Ukraine Facility ожидается 13,7 млрд долларов, от кредита под российские активы - 22 млрд долларов, от МВФ - 2,7 млрд.

"Сегодня есть все основания полагать, что это (средства от кредита - ред.) позволит нам профинансировать бюджет 2025 года", - отметил Марченко.

В то же время, он не исключил, что сумма кредита от замороженных росактивов для использования в 2025 году может быть увеличена, но только в случае, если для финансирования сектора обороны потребуется больше средств.

"Если возникнет необходимость существенно увеличить бюджет на Вооруженные силы, сектор безопасности и обороны, будем за счет этих активов увеличивать. У нас такая возможность есть", - добавил министр.