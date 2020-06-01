Марченко не виключає надання держгарантій приватним компаніям

У 2020 році гарантії отримав тільки державний Укравтодор. Однак у Мінфіні не виключають, що державна підтримка в умовах кризи може бути надана і приватним компаніям.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Не виключено", - сказав міністр, відповідаючи на питання про приватних компаніях.

При цьому він не став теоретизувати про те, в яких галузях це може бути застосовано.

"Але потенційний інтерес до цього інструменту є, особливо зараз. Готові ми чи гарантувати приватному суб'єкту? Потрібно дивитися кожен конкретний кейс. Не виключаю ситуації, особливо в кризу, що це буде використано. Інше питання, що ми в цьому плані не дуже гнучкі і не зможемо швидко реалізувати", - додав він.

При цьому він також не виключив, що гарантії можуть бути надані державним підприємствам оборонної сфери. "Зараз активно розглядається такий інструмент, як портфельні гарантії. Але він новий і поки ми ще дискутуємо з бюджетним комітетом Ради про формат його реалізації", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 16 січня 2020 року прийняла закони про державні гарантії для Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) на 19,274 млрд грн.

Після цього 30 квітня державний "Укрексімбанк" і Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) підписали угоду про надання першого траншу фінансування на оновлення доріг в обсязі 5,782 млрд грн із загальної суми 19,3 млрд грн.

Після зниження НБУ облікової ставки до 8% ставка за кредитом для Укравтодору складе 10,5% річних.