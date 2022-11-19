RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Марченко анонсировал сокращение неприоритетных расходов госбюджета Украины

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталия Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Неприоритетные расходы государственного бюджета Украины должны быть сокращены направлены на и на критические нужды, заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с канцлером казначейства Великобритании Джереми Гантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Министр финансов отметил необходимость дополнительного финансирования госбюджета в следующем году. Дефицит прогнозируется на уровне 3 млрд долларов ежемесячно. Украина рассчитывает на макрофинансовую помощь международных финансовых организаций и стран-партнеров, в том числе Великобритании, сообщили в пресс-службе.

"Также стороны обсудили другие предпринятые правительством Украины шаги по увеличению доходов и уменьшению дефицита госбюджета. В частности, выпуск военных облигаций, сокращение неприоритетных расходов и дальнейшее направление их на критические нужды, максимизация доходов государственного бюджета", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Напомним, в законе о государственном бюджете на 2023 году, принятом Верховной радой, отсутствует повышение минимальной зарплаты, минимальной пенсии и прожиточного минимума. В то же время ожидается, что инфляция составит 28%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныГосбюджет