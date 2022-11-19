Марченко анонсировал сокращение неприоритетных расходов госбюджета Украины

Неприоритетные расходы государственного бюджета Украины должны быть сокращены направлены на и на критические нужды, заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с канцлером казначейства Великобритании Джереми Гантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Министр финансов отметил необходимость дополнительного финансирования госбюджета в следующем году. Дефицит прогнозируется на уровне 3 млрд долларов ежемесячно. Украина рассчитывает на макрофинансовую помощь международных финансовых организаций и стран-партнеров, в том числе Великобритании, сообщили в пресс-службе.

"Также стороны обсудили другие предпринятые правительством Украины шаги по увеличению доходов и уменьшению дефицита госбюджета. В частности, выпуск военных облигаций, сокращение неприоритетных расходов и дальнейшее направление их на критические нужды, максимизация доходов государственного бюджета", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.