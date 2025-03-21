Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом

Уже два года небо Киева защищает Михаил Одарюк – судья из Харькова. Из-за войны он вынужден был покинуть работу судьей в Изюме, когда в 2022 году к городу вплотную подошли россияне.

Сейчас он работает в Ирпенском городском суде и еженедельно выходит на дежурство, переодевая судейскую мантию на военную форму. Он далеко не единственный судья в добровольческом формировании "Мрия". Подразделение в свое время создал судья в отставке, который объединил коллег вокруг общей идеи. Пройдя обучение, охотятся на "Шахеды" люди разных профессий: библиотекари, менеджеры, реабилитологи.

РБК-Украина побывало на привычном месте работы судьи и на позициях добровольцев и рассказывает, как судья Михаил Одарюк вместе с побратимами стоит на страже киевского неба.

Эвакуация из Харькова и работа в Ирпене

Перед большой войной судья Михаил Одарюк работал в Изюме на Харьковщине. Был главой суда, а когда закончился срок полномочий, работал обычным судьей. В первый день вторжения РФ работу суда приостановили: оккупанты быстро подходили к Изюмскому району.

Михаил вернулся в родной Харьков, где жил вместе с женой и двумя сыновьями. Он планировал записаться в добровольцы и стать на защиту Харькова. В день, когда Михаил вместе с коллегой собирались идти в армию, в здание, где в то время располагался военный штаб, прилетела вражеская ракета.

"Очень много было трагедии в этом, – вспоминает Михаил в разговоре с РБК-Украина, – В ту же ночь решили, что нужно уезжать. Выехали на Запад Украины и ждали, пока мне можно будет откомандироваться в другой суд".



Сперва он ждал, что можно будет работать в Харькове или в Киеве. Но получил отказ. Через некоторое время ему предложили должность откомандированного судьи в Ирпене. Он согласился, и сейчас также занимает должность заместителя главы суда. С ним работает еще двое откомандированных судей: из Мелитополя Запорожской области и из Золочевского района Харьковщины. Все суды в зоне боевых действий и поблизости, говорит Михаил, приостановили свою деятельность.

Из Изюма судьи также отправлены работать в разные регионы Украины. Как и из тех городов, которые тоже пострадали от российской агрессии.

"Изюмский суд пока также не возобновляет свою работу. Во-первых, очень дорогой ремонт, потому что в помещение попали две бомбы, уничтожены и залы суда тоже. Во-вторых, украли там все, что позволяло работать", – рассказывает он.

После переезда из Харькова Михаил Одарюк работает в Ирпенском городском суде

Два года на защите неба Киева

В марте 2023 года начались особенно активные налеты "Шахедов" на Киев, область и на другие регионы, вспоминает Михаил. Он пытался узнать, как может присоединиться к защите города.

"Ты понимаешь, что ты вот закончил работу – вроде и работаешь, вроде и делаешь полезное, но все равно чего-то не хватает. Не хватает защиты родины. Хорошо, что есть формирование территориальной общины. Я узнал условия, и о том, что надо подписать официальный контракт. Я не хотел, чтобы это было какое-то неофициальное учреждение, которое неизвестно как имеет оружие и ты не знаешь, какая у тебя ответственность за это. Контракт рассчитан на три года. Я его подписал, посмотрел, что он достаточно нормальный", – говорит судья.

Сейчас он рад, что имеет возможность участвовать в таком подразделении и, кроме основной работы, приносить пользу в обороне государства. "И вот уже два года защищаем также небо Киева, Киевской области от налетов "Шахедов", – рассказывает Михаил.

Кто охотится на "Шахеды" в ДФТГ

Создавать добровольческие подразделения могут территориальные общины, а контролируют их деятельность Вооруженные Силы. ДФТГ подчиняются военному командованию.

Периодически некоторые ДФТГ расформировываются, часть служащих переходит в другие подразделения. Кто-то переходит в ВСУ. Но в основном остаются слаженные команды, которые уже привыкли работать вместе и друг друга понимают. Это для эффективного сбивания дронов тоже важно: все должны работать совместно и слаженно.

Чтобы попасть в добровольческие подразделения, надо пройти собеседование-отбор, а в случае успешного прохождения – несколько недель обучения. Без специальных курсов начать дежурить не разрешается.

Макс в гражданской жизни – реабилитолог и тренер

"Надо пройти соответствующую тренировку, сборы, где учат стрелять, правильно двигаться, выявлять цели. Поскольку "Шахеды" – это такая цель, которая движется с достаточно большой скоростью", – отмечает Одарюк.

В ДФТГ вместе с ним дежурят люди совершенно разных профессий. Кто-то уже на пенсии. Есть адвокаты, представители государственных других органов и учреждений, которые хотят помогать в обороне страны.

Макс в гражданской жизни занимается реабилитацией и тренирует людей. В прошлом также работал в области кинорежиссуры. Говорит, что решил помогать сбивать "Шахеды" из-за трагического события – в Киеве от "Шахеда" погиб ребенок.

"Это заставило меня понять: если жизнь позволила мне быть сейчас здесь, мне нужно что-то делать. Поэтому я и делаю это – уничтожаю "Шахеды". Потому что я не хочу видеть, как дети умирают", – говорит мужчина.

Ирина Акимова по образованию – учитель английского языка. Работает директором библиотеки в поселке Коцюбинское под Киевом. После работы она, как и Михаил, надевает военную форму и выходит на ночные дежурства. Так она делает уже два года.

Ирина Акимова работает директором библиотеки в Коцюбинском на Киевщине

"Мой ребенок, мой сын, сейчас в Донецкой области (в ВСУ – ред.). Я очень хочу помочь ему и тем побратимам, но я не могу быть там, поэтому я здесь. Я от себя делаю то, что я могу сделать, защищая Киевское небо. Сын очень уважает это решение, но он очень переживает и говорит: "Мы здесь справимся". Но моя душа этого просит, я не могу! Если я здесь могу чем-то помочь, а я пока могу, то я это делаю. Он там, я – здесь", – рассказывает женщина о своей мотивации.

Также с ними на дежурстве есть парень, который работает фармацевтом. На ночных дежурствах он работает с планшетом, где есть специальная программа, которая обнаруживает вражеские дроны.

"Моя задача – выявлять их и потом докладывать своим побратимам, где они летят. Но это все очень секретно. Поэтому, пожалуйста, если летит "Шахед" - будьте очень осторожны", – говорит он.

Вместе с группой добровольцев служит также фармацевт

Их сослуживец Евгений подписал контракт с другим ДФТГ еще в 2022 году, а тогда перевелся в "Мрию".

"Что для меня было самым главным – это защита суверенитета своей страны, приносить пользу для победы нашей страны. В настоящее время у нас уже сплоченный коллектив, все друг друга знают, мы все – уже слаженный коллектив, боевая единица", – рассказывает мужчина.

ДФТГ "Мрия" в свое время основал бывший судья в отставке. Возможно, поэтому сложилось так, что большая часть добровольцев – это судьи.

"Это специалисты из судов разных юрисдикций, разных специализаций: апелляционные, кассационные, судьи верховного суда. Есть судьи из высшего антикоррупционного суда Украины, которые также дежурят полноценно. Есть из налоговых органов, из полиции. Также они не подлежат мобилизации или по возрасту, или по состоянию здоровья, но хотят каким-то образом помочь стране в защите", – говорит Одарюк.

Евгений служит в добровольческих формированиях с 2022 года

"Должны сделать стену огня". Как проходят дежурства

На позиции каждый раз заступает шесть человек. У каждого есть свое оружие. Бойцы примерно за 2-3 часа знают, по какому направлению летят "Шахеды" и когда теоретически могут долететь до их точки. Это помогает быть готовыми заранее.

"Мы все вместе открываем огонь, если видим цель. То есть мы должны сделать такую определенную стену огня, чтобы поразить дрон, и он начал падать и чтобы упал в безопасное для людей место", – рассказывает Михаил.

Позиция, где дежурят ребята – стационарная (не передвижная). Отсюда открывают боевой огонь по готовности "один". Обычно один боец должен отдежурить одни сутки в неделю. Впрочем, есть разные варианты. Позиция – в пределах города Киева, поэтому добровольцы должны нести ответственность за то, куда стреляют.

"Дроны летят не просто группами. Летят по 10 штук, по 12, а потом разлетаются, и ты не понимаешь, в какой момент они могут долететь до твоей позиции. Радиус, в котором мы можем открывать огонь, ограничен. Есть четкий запрет – мы не можем стрелять назад, потому что там жилые дома. Должны минимизировать риск, чтобы не было повреждения их здоровью или имуществу. Мы категорически не стреляем в сторону домов", – добавляет судья.

Перед дежурствами все добровольцы проходят специальное обучение

Дежурства происходят ночью – с 8-го вечера до 8-го утра. Во время тревоги в Киеве и в Киевской области все указания дает офицер ВСУ.

"Есть три типа готовности: 1, 2, 3. "Три" – мы собираем все вещи, можем отдыхать. Готовность "два" – мы все на позиции, готовы к "номер один". А готовность "номер один" – это когда ты можешь и тебе разрешено стрелять без дополнительного приказа. Имея определенные технические средства и понимая, где и как движется вражеская цель, мы стоим и ждем, чтобы можно было открыть огонь и поразить цель", – объясняет он.

Тревога, оповещения о которой приходят в "Киеве Цифровом" или других приложениях – военных фактически не касается. У них есть собственные средства, которые позволяют вычислить движение вражеских целей и дать приказ стрелять.

В последнее время "Шахеды" летят на Киев очень часто. Приходится не спать всю ночь, потому что тревога может начинаться поздно вечером и продолжаться почти до утра. За дежурством у бойцов может не быть времени вздремнуть.

Что делают со сбитыми "Шахедами"

У бойцов в случае сбития дрона есть обязанность – написать рапорт и сбросить его дежурному. Есть центр, который собирает эти сведения и информацию, куда летит дрон. Есть нормы, есть уставы, которых надо придерживаться.

"Есть очень четкий алгоритм, что ты должен сделать: снять на видео, подготовить рапорты. Возможно, стреляешь 5 секунд, а потом заполняешь документы два часа", – отмечает судья.

Недавно один из дронов упал прямо вблизи позиции, где дежурят ребята. Побратим Михаила Алексей показывает пакет, в который собрали обломки одного из "Шахедов", который сбили на их посту.

"Это был "Шахед" с боевым зарядом. Его подбили из пулеметов и выехали на место падения. Эти обломки передадут в главный штаб для изучения и анализа этого предмета", – объясняет мужчина.

Чтобы помогать в защите Киева, Михаил Одарюк искал официальное сообщество. Нашел ДФТГ и подписал контракт на три года

Сбитый дрон упал в 70 метрах от места, где той ночью дежурили ребята. К счастью, всем удалось спастись, но взрыв был буквально рядом с ними. Михаил говорит, что видел видео самого сбития.

"Это страшное видео. Спасло то, что между ними было здание. Небольшое, но оно все смогло закрыть, и никто не пострадал", – говорит он.

Получают ли в ДФТГ зарплату

Слово "добровольно" – оно добровольное во всех аспектах, говорит Михаил Одарюк. Зарплату в добровольческих формированиях не платят. Да и деньги – совсем не то, ради чего приходят на такую службу.

"Форму покупали самостоятельно. Оружие выдают, патроны не нужно покупать, это все выдают. Но на полигон ты ездишь за свои деньги. На самом полигоне все предоставляет государство. Но средств за это никто тебе не платит. Да мы и не рассчитываем, честно говоря. На самом деле вообще никоим образом не было целью получить деньги за это", – отмечает он.

Когда-то судья слышал, что ДФТГ предлагали расформировать.

"Был в нашем ДФТГ народный депутат Андрей Кожемякин. Он говорил: "Подождите, так они не получают средства. Они добровольно выходят. Подвергают себя опасности, пытаются сделать что-то лучше. Зачем расформировывать?" – задается он вопросом.

Добровольцы ДФТГ "Мрия" на своей постоянной позиции, где они охотятся на "Шахеды" во время дежурств

Он говорит, что получает судейскую зарплату на основном месте работы.

"Но если я отработал и получил зарплату на работе, то что делать тем, кто служит в ДФТГ и денег не получает? За что им жить? Они нас защищают, но не получают ничего. У нас есть и люди пенсионного возраста, которые получают небольшую пенсию. А доехать, а форму купить? Это все деньги. Мы этот вопрос периодически инициируем в пределах города Киева и Киевской городской власти. Но пока что в этом направлении каких-то видимых результатов нет", – отмечает Одарюк.

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Украинцы продолжают в очередной раз доказывать, что защита страны – это не дело какой-то профессии, а наша общая задача. Добровольческие формирования уже давно стали частью Сил Обороны, а их пример показывает, что защищать страну можно независимо от того, вы судья, библиотекарь или реабилитолог.