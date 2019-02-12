Мангера захищають адвокати Савченко, Штепи та Корбана

Мангера захищають адвокати Костянтин Глоба, Андрій Левковець і Олександр Шадрін

Главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, защищают адвокаты нардепа Надежды Савченко, экс-мэра Славянска Нели Штепы и экс-лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в Киеве Мангера защищают адвокаты Константин Глоба, Андрей Левковец и Александр Шадрин. Все трое также защищают интересы народного депутата Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов и покушения на государственных деятелей.

Глоба также известен как адвокат нардепа Борислава Розенблата по "янтарному делу", Левковец был назначен госадвокатом Геннадия Корбана, Шадрин защищал Штепу и одного из активистов "Антимайдана" Игната Кромского ("Топаз").

Напомним, сегодня в Шевченковском районном суде Киева началось избрание меры пресечения Мангеру. Его подозревают в организации убийства Гандзюк с особой жестокостью.

Генпрокурор Юрий Луценко накануне заявил, что Мангер заказал и частично финансировал убийство херсонской активистки.