Мангера захищають адвокати Савченко, Штепи та Корбана

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангера захищають адвокати Костянтин Глоба, Андрій Левковець і Олександр Шадрін

Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, захищають адвокати нардепа Надії Савченко, екс-мера Слов'янська Налі Штепи та екс-лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, в Києві Мангера захищають адвокати Костянтин Глоба, Андрій Левковець і Олександр Шадрін. Всі троє також захищають інтереси народного депутата Надії Савченко, обвинуваченої у підготовці терактів і замаху на державних діячів.

Глоба також відомий як адвокат нардепа Борислава Розенблата в "янтарній справі", Левковець був призначений держадвокатом Геннадія Корбана, Шадрін захищав Штепу та одного з активістів "Антимайдана" Гната Кромського ("Топаз").

Нагадаємо, сьогодні у Шевченківському районному суді Києва почалося обрання запобіжного заходу Мангеру. Його підозрюють в організації вбивства Гандзюк з особливою жорстокістю.

Генпрокурор Юрій Луценко напередодні заявив, що Мангер замовив і частково фінансував вбивство херсонської активістки.