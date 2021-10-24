Манчестерське побоїще. "Ліверпуль" відвантажив "МЮ" п'ять "сухих" голів на "Олд Траффорд"

Команди включилися з перших хвилин. Вже на 4-й хвилині Бруну Фернандеш вийшов один на один з Аліссоном, але пробив вище воріт. А вже на наступній хвилині Кейта показав своєму супернику, як потрібно такі моменти реалізовувати, пробивши Де Хеа - 0:1. Асист в активі Салаха.

Не встигли манкуніанці відійти від такого старту, Як рахунок на табло був вже 0:2 не на користь "МЮ". Захисники "МЮ" Магвайр і Шоу "наварили" біля свого штрафного майданчика, м'яч влучив до Александра-Арнольда, який прострілив на Жоту, якому залишалося лише переправити круглий у сітку.

До розгромного рахунок довів на 38-й хвилині Салах. Спершу удар єгиптянина заблокували, але м'яч відскочив до Кейта, який прострілив на партнера, віддавши йому своєрідний боржок у вигляді асиста - 0:3.

Але і на цьому кошмар першого тайму для "МЮ" не закінчився. На 4-й компенсованій хвилині до першої половини Салах оформив дубль, пробивши в дотик з меж штрафного майданчика після передачі Жоти - 0:4.

У другому таймі парад голів продовжився. Салах на 50-й хвилині втік на "побачення" з Де Хеа і оформив хет-трик, довівши рахунок до 0:5.

Через дві хвилини Роналду, здавалося, один м'яч відквитав. Португалець класно змістився до центру і пробив обвідним ударом у сітку. Але після перегляду VAR у португальця помітили сантиметровий офсайд і гол скасували.

А далі ще більш гнітючим становище господарів зробив Погба, який дуже грубо влетів у Кейта і побачив перед собою "червоне" світло.

Після цього глядачі масово стали залишати "Олд Траффорд". Але вони нічого більше не пропустили. До кінця матчу рахунок ще мінімум двічі міг змінюватися, але спершу після гармати від Олександра-Арнольда "МЮ" від ще більшого Приниження врятував Де Хеа, а потім Кавані не зміг відквитати хоча б один гол, з декількох метрів влучивши в поперечину.

Перемога дозволила "Ліверпулю" зберегти друге місце в АПЛ - відставання від "Челсі" залишилося в 1 очко. А ось "МЮ" опустився на сьому сходинку.

"МАНЧЕТСЕР ЮНАЙТЕД" - "ЛІВЕРПУЛЬ" 0: 5

Кейта, 5, Жота, 13, Салах, 38, 45+4, 50

Вилучення у "МЮ": Погба, 59

"МЮ": Де Хеа - Ван-Біссака, Магуайр, Лінделеф, Шоу - Мактоміней, Фред, Грінвуд (Погба, 46), Фернандеш (Кавані, 64), Решфорд (Далот, 65) - Роналду

"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон-Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 62), Мілнер (Джонс, 25) - Салах, Фірміно (Мане, 76), Жота