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Манчестерське дербі, тест для "Динамо" і битва в Мілані: головні події спорту вихідних

Автор: Ігор Литвиненко

Цей уїк-енд подарує вболівальникам, зокрема, футболу відразу кілька топових протистоянь. Так, відкриє спортивну програму вихідних манчестерське дербі між "МЮ" і "Ман Сіті", а закриє - протистояння "Мілана" і "Інтера".

Детальніше про розклад головних подій 6-7 листопада - в матеріалі РБК-Україна.

6 листопада

АПЛ. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" 14:30 (ТБ: Setanta)

УПЛ. "Динамо" - "Ворскла" 17:00 (ТБ: 2+2)

Ла-Ліга. "Сельта" - "Барселона" 17: 15 (ТБ: Megogo)

Серія А." Ювентус" - "Фіорентина" 19:00 (ТБ: Megogo)

Бундесліга. "РБ Лейпциг" - "Боруссія Д" 19:30 (ТБ: Setanta)

Серія А. "Кальярі" - "Аталанта" 21:45 (ТБ: Megogo)

Ла-Ліга. "Реал" - "Райо Вальєкано" 22:00 (ТБ: Megogo)

7 листопада

УПЛ. "Колос" - "Шахтар" 17:00 (ТБ: Футбол 1)

Ла-Ліга. "Валенсія" - "Атлетіко" 17:15 (ТБ: Megogo)

АПЛ. "Вест Хем" - "Ліверпуль" 18:30 (ТБ: Setanta)

Серія А. "Мілан" - "Інтер" 21:45 (ТБ: Megogo)

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