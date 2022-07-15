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"Манчестер Юнайтед" оголосив про трансфер Еріксена: він пережив серцевий напад

Фото: Крістіан Еріксен (праворуч) (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен змінив прописку в межах англійської Прем'єр-ліги. Тепер він виступатиме за "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

30-річний хавбек переїхав на "Олд Траффорд". Данець уклав із "червоними дияволами" контракт на 3 роки.

МЮ Еріксен дістався безкоштовно. Останні півроку він провів у "Брентфорді" (11 матчів, 1 гол, 4 асисти) та став вільним агентом. До повернення в АПЛ скандинав мав паузу в кар'єрі через інцидент на Євро-2020 – тоді посеред матчу Данія – Фінляндія він упав на газон через зупинку серця.

Медики зуміли врятувати життя данця. Пізніше йому встановили кардіостимулятор, що унеможливило подальші виступи за міланський "Інтер" через особливі обмеження Серії А.

Раніше Еріксен провів 7 сезонів у складі лондонського "Тоттенхема", з яким дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Перші сезони на професіональному рівні хавбек відіграв за "Аякс".

Нагадаємо, що лондонський "Челсі" переманив Стерлінга з "Манчестер Сіті".

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Манчестер Юнайтед