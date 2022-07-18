"Манчестер Юнайтед" домовився про трансфер зірки "Аякса"

"Червоні дияволи" узгодили з амстердамцями деталі угоди. "Аякс" отримає за центрбека орієнтовно 57,37 млн євро. Ще 10 млн прописані бонусами.

Мартінес домовився про 5-річний контракт із МЮ. Щойно аргентинець отримає британську візу, поставить підпис під угодою з "Юнайтед". Ініціатором трансферу оборонця, який може зіграти в центрі, ліворуч і в опорній зоні, став коуч манкуніанців Ерік тен Хаг.

Нідерландський фахівець працював із Мартінесом в "Аяксі". Усього за амстердамців аргентинський центрбек провів 118 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів. Раніше він також захищав кольори "Дефенси і Хустісії" та "Ньюеллс Олд Бойз" на батьківщині.

Мартінес – третій трансфер МЮ цього літа. Раніше манкуніанці підписали оборонця Маласію і хавбека Еріксена. Головною трансферною ціллю "Манчестер Юнайтед" залишається Френкі де Йонг із "Барселони".