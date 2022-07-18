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"Манчестер Юнайтед" домовився про трансфер зірки "Аякса"

Фото: Лісандро Мартінес (ліворуч) (ajax.nl)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб англійського "Манчестер Юнайтед" дотримується нідерландського вектора в трансферній політиці. Черговим новачком команди стане оборонець "Аякса" Лісандро Мартінес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Червоні дияволи" узгодили з амстердамцями деталі угоди. "Аякс" отримає за центрбека орієнтовно 57,37 млн євро. Ще 10 млн прописані бонусами.

Мартінес домовився про 5-річний контракт із МЮ. Щойно аргентинець отримає британську візу, поставить підпис під угодою з "Юнайтед". Ініціатором трансферу оборонця, який може зіграти в центрі, ліворуч і в опорній зоні, став коуч манкуніанців Ерік тен Хаг.

Нідерландський фахівець працював із Мартінесом в "Аяксі". Усього за амстердамців аргентинський центрбек провів 118 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів. Раніше він також захищав кольори "Дефенси і Хустісії" та "Ньюеллс Олд Бойз" на батьківщині.

Мартінес – третій трансфер МЮ цього літа. Раніше манкуніанці підписали оборонця Маласію і хавбека Еріксена. Головною трансферною ціллю "Манчестер Юнайтед" залишається Френкі де Йонг із "Барселони".

Нагадаємо, що в п'ятницю "Манчестер Юнайтед" оформив перехід Еріксена вільним агентом.

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Манчестер ЮнайтедАякс