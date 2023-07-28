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"Манчестер Сити" продал звезду команды в чемпионат Саудовской Аравии

Фото: Рияд Марез решил покинуть АПЛ (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Лидер сборной Алжира Рияд Марез сменил английский "Манчестер Сити" на аравийский "Аль-Ахли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

32-летний вингер стал очередной звездой на Ближнем Востоке. Четырехкратные чемпионы Саудовской Аравии оформили уже третий трансфер из английской Премьер-лиге этим летом после вратаря Менди и нападающего Фирмино.

Марез подписал с "Аль-Ахли" контракт на четыре года. "Горожане" получили за алжирца ориентировочно 30 млн евро. На "Этихаде" он отыграл пять сезонов подряд с момента перехода из "Лестера" за 67,8 млн в евровалюте.

В прошедшем сезоне Марез провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач. Алжирский вингер помог "горожанам" завоевать требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла чемпионат Англии, завоевала Кубок Англии и триумфовала в Лиге чемпионов.

Кто такой Рияд Марез

Уроженец французского Сарселя, воспитанник местного одноименного клуба. В 18 лет перебрался в любительский "Кемпер".

В 2010 году оказался в рядах "Гавра", где начал с резервной команды. Выступлениями за нормандцев обратил на себя внимание скаутов "Лестера". Перебрался в Англию за скромные 500 тысяч евро зимой 2014 года. Был среди лидеров "лис", сенсационно выигравших титул АПЛ 2015/16.

В составе "Манчестер Сити" завоевал еще 4 чемпионских трофея. За сборную Алжира дебютировал в 2014 году. С тех пор сыграл за "зеленых" 83 поединка, в которых забил 30 голов.

К слову, накануне "Ливерпуль" продал капитана команды на Ближний Восток.

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