"Манчестер Сіті" підписав швейцарця на проблемну позицію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

27-річний оборонець продовжить кар'єру на "Етіхаді". Англійська Прем'єр-ліга стане третім європейським чемпіонатом у біографії вихованця швейцарського "Вінтертура".

Аканджі підписав із "містянами" контракт на 5 років. Дортмундська "Боруссія" отримає за центрбека орієнтовно 17,5 млн євро. У складі "Манчестер Сіті" він виступатиме під 25-м номером. Раніше цю футболку одягав культовий для місцевих фанатів бразилець Фернандінью.

За "Боруссію" Д Аканджі виступав 4,5 сезони. До цього він провів 2,5 сезони в складі швейцарського "Базеля". У рідному "Вінтертурі" швейцарець івуарійського походження виховувався з 12 років.

Аканджі повинен додати "Ман Сіті" варіантів у центрі оборони. Нині тренерський штаб "містян" не може розраховувати на травмованих Ляпорта й Аке.