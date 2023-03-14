"Манчестер Сити" с пятью голами Холанда уничтожил "Лейпциг" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Манчестер Сити" – РБ "Лейпциг" – 7:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Холанд, 22 (пенальти), 24, 45+2, 54, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2

Фактически все вопросы о победителе противостояния "горожане" сняли еще до перерыва. На 22-й минуте хозяева открыли счет – Холанд мощным ударом реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. А всего через две минуты забил во второй раз, когда головой сыграл на добивании.

Третий персональный гол норвежский бомбардир оформил в раздевалку. Холанд снова вовремя подкараулил сэйв кипера саксонцев Блазвиха и добил мяч в сетку после парированного выстрела Диаша. С такой результативностью "Ман Сити" после перерыва уже мог играть в полсилы.

Впрочем, команда Хосепа Гвардиола избрала другой путь – добить соперника. В течение 11-ти первых минут второй половины манкунианцы забили еще трижды. Возобновил голевую феерию Гюндоган – Грилиш в затяжной атаке сбросил немцу под удар, а тот уложил сферу в дальний угол.

Вскоре Холанд оформил два мяча за три минуты. Сначала скандинав разобрался в суматохе после неудачной попытки пробить от Аканджи и точно пробил с угла вратарской. А в следующем эпизоде норвежец качественно сыграл на добивании после удара того же Аканджи.

Финальные 30 с лишним минут после такого перфоманса превратились в формальность. Конечно, "красные быки" пытались оформить хотя бы гол престижа. Однако на деле создали только один реальный момент. Это Андре Силва на входе в штрафную пытался попасть в дальний, но мяч прошел рядом со стойкой. Зато Де Брюйне в добавленное время еще и снял паутину с девятки ворот РБ...

Сверхуверенная победа "Манчестер Сити" вывела команду Холанда и Гвардиолы в четвертьфинал. Жеребьевка следующей стадии Лиги чемпионов состоится 17 марта. В прошлом году "горожане" дошли до полуфинала главного еврокубка.