"Манчестер Сити" Гвардиолы впервые в истории триумфовал в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, финал

"Манчестер Сити" – "Интер" – 1:0

Гол: Родри, 68

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"Горожане" со старта принялись играть первым номером. Первого момента долго ждать не пришлось – на 6-й минуте Силва сместился с правого фланга в штрафную и с угла вратарского немного не докрутил в дальнюю девятку. Но продолжения этот эпизод не получил.

"Нерадзурри" сверхвнимательно играли в обороне и оказались готовыми ко всем идеям "Ман Сити" в атаке. Время от времени миланцы намекали и на свои возможности в нападении. Вот Брозович пробил с дистанции – неточно. Вскоре Барелла не сумел наказать Эдерсона за неудачный пас за пределами собственных владений, пробив слишком слабо.

На 27-й впервые в эпицентре событий оказался Холанд. Норвежский бомбардир ворвался в штрафную и пробил левой в борьбе с защитником – Онана в гандбольном стиле парировал мяч. Впоследствии бдительность вратаря "Интера" выстрелом с рикошетом проверил Де Брюйне.

При игровом преимуществе "горожан" началась и вторая половина. Впрочем, первая возможность возникла у миланцев. Лаутаро подкараулил ошибку защитников и выбежал на свидание с кипером под углом с вариантами бить или простреливать. Выбрал аргентинец первый и прогадал, потому что Эдерсон сыграл надежно.

А на 68-й минуте "Манчестер Сити" повел в счете. Опасность пришла с правого фланга атаки английского гранда. Силва перспективно прострелил от лицевой линии, а на полосе штрафной зоны оказался одинокий Родри и технично уложил мяч в незащищенный угол ворот – 1:0.

"Интер" мог отыграться едва ли не в следующей атаке. Димарко оказался на позиции центрфорварда и с отскока головой забросил мяч за воротничок Эдерсону – перекладина. Здесь же Лукаку пробил низом с угла штрафной, но бразильский вратарь был готов к такому развитию событий.

Игра значительно оживилась. "Горожане" и "нерадзурри" начали отвечать атаками на атаки друг друга. На 78-й опасно прорвался сквозь линию обороны миланцев Фоден и вышел на ударную позицию. Однако с его низовым ударом справился Онана.

"Нерадзурри" попытались изменить ход событий серией замен. Два резервиста организовали момент на 88-й минуте – Госенс сбросил головой на Лукаку, а бельгиец головой пробил во вратаря. Однако джокеров в кадровой колоде Симоне Индзаги в этот вечер так и не нашлось. Зато Пеп Гвардиола достиг главной цели владельцев "Ман Сити" – наконец-то завоевал первый Кубок чемпионов для "горожан" и третий для себя персонально.