Манчестер Сити - Флуминенсе. Футбольный эксперт спрогнозировал счет финала КЧС

Прогноз на финал КЧС 2023 от Чередниченко

По моему мнению, Манчестер Сити может впервые в своей истории выиграть Клубный чемпионат мира.

После двух поражений в чемпионате Бразилии Флуминенсе удалось перевернуть ситуацию в Клубном чемпионате мира. Команда стартовала с победы над Аль-Ахли.

Манчестер Сити с самого начала был фаворитом турнира, потому никого не удивило его попадание в финал. Команда уверенно обыграла Ураву, не оставила ей никаких шансов.

Когда просматривал поединок, создавалось впечатление, что подопечные Пепа Гвардиолы не особо напрягались. Было ощущение, что они действуют с огромным запасом крепости.

В преддверии финала "горожане" выглядят гораздо сильнее соперника и в индивидуальном, и в командном плане. Манчестер будет диктовать свои условия на поле, действовать активно и агрессивно.

Флуминенсе будет сосредоточен на обороне, будет действовать от соперника, будет пытаться играть на контратаках, максимально эффективно использовать стандартные положения в атаке.

Считаю, что это противостояние получится результативным, соперники порадуют большим количеством опасных моментов и голов.

Если переводить на язык цифр, то мой прогноз на сегодняшний поединок – 3:1 в пользу "горожан".

Тренировка команд перед финалом (фото: instagram.com/fifaworldcup)

Как прошли полуфиналы КЧС

18 и 19 декабря прошли полуфинальные встречи Клубного чемпионата мира. Матчи 1/2 финала оказались насыщенными на моменты.

Непростой матч для Флуминенсе

В первом поединке собрались бразильский Флуминенсе и египетский Аль-Ахли.

В первом тайме у обладателей Кубка Либертадореса было два убойных момента. В обоих случаях египтян спас каркас ворот: сначала перекладина, а затем и штанга. Однако голкиперу бразильцев тоже было непросто. После удара Кахрабы на 36-й минуте каирцев от гола отделила только мгновенная реакция Фабио.

Флуминенсе разобрался с Аль-Агли в полуфинале (фото: fifa.com)

Во второй половине встречи команда из Рио-де-Жанейро таки одержала верх. Сначала Марсело заработал пенальти, с которого Джон Ариас открыл счет, а на 90 минуте 21-летний Джон Кеннеди дальним ударом удвоил преимущество бразильцев.

Флуминенсе разобрался с Аль-Агли в полуфинале (фото: fifa.com)

Без Холанда и де Брюйне в финал

Во втором поединке за выход в финал сразились Манчестер Сити и Урава Ред Даймондс.

Несмотря на то, что норвежец Эрлинг Холанд входил в заявку "горожан" на полуфинальный матч, из-за повреждений он так и не появился на футбольном поле. Длительное восстановление после травмы также помешало помочь своему клубу Кевину де Брюйне.

Несмотря на это, усилиями Матео Ковачича и Бернардо Силвы, а также в результате автоголу Мариуса Гейбротена, англичане победили 3:0.

Манчестер Сити не оставили шансов Урава Ред Даймондс (фото: fifa.com)

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал состав команды перед решающим поединком. По его словам, Холанд все еще не может тренироваться, поэтому не сыграет в финале.

Он также отметил, что де Брюйне начал понемногу тренироваться, однако прошло три месяца после его повреждения, поэтому он вряд ли поможет команде в финале.

Манчестер Сити не оставили шансов Урава Ред Даймондс (фото: fifa.com)

Где смотреть финал КЧС

Финал Клубного чемпионата мира 2023 между Манчестер Сити и Флуминенсе на территории Украины в прямом эфире будет транслировать MEGOGO.

Начало запланировано на 20:00. Комментировать поединок будет Вадим Скичко.

Кто такой Павел Чередниченко

Павел Павлович - тренер детско-юношеской футбольной школы Динамо. Он и сам воспитанник футбольной академии киевского клуба.

Во время карьеры игрока выступал за киевские Динамо и Арсенал, а также Рось из Белой Церкви и Славутич из Черкасс.

Павел Чередниченко (фото: fcdynamo.com)