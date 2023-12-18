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"Манчестер Сити" или "Бавария". Ведущие букмекеры отреагировали на жребий Лиги чемпионов

Ньон, Понедельник 18 декабря 2023 17:25
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"Манчестер Сити" или "Бавария". Ведущие букмекеры отреагировали на жребий Лиги чемпионов Фото: "Городяне" Хосепа Гвардиолы стремятся покорить Европу во второй раз (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

После определения пар 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24 самые известные букмекерские конторы назвали фаворитов противостояний и обновили коэффициенты на победителя турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oddschecker.

Практически любая пара первого раунда плей-офф получила однозначного победителя. Самый маленький коэффициент – 1,30 – выставили на успех английского "Манчестер Сити" в противостоянии с датским "Копенгагеном".

Рядом с "горожанами" расположилась мюнхенская "Бавария". В двухматчевом противостоянии с немецким грандом нелегко придется римскому "Лацио". Кэф на победу "ротен" составил 1,57. Далее расположились французский "Пари Сен-Жермен" (1,70), лондонский "Арсенал" (1,78), миланский "Интер" (2,10) и мадридский "Реал" (2,15).

Несколько иная ситуация со ставками на будущего победителя Лиги чемпионов. Первый претедент – действующий обладатель трофея. Коэффициент на второй подряд триумф "Манчестер Сити" составляет 3,10. Второе место за "Баварией" – кэф 5,40. Закрыл тройку фаворитов "Реал" (7,00).

&quot;Манчестер Сити&quot; или &quot;Бавария&quot;. Ведущие букмекеры отреагировали на жребий Лиги чемпионов

Отдельная история – бомбардирская гонка в главном еврокубке. В лидерах среди снайперов Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Антуан Гризманн и Альваро Мората (оба – "Атлетико"). Все они оформили 5 мячей. Норвежец из рядов "горожан" получил аванс букмекеров. Ставки на него принимают со скромным коэффициентом 2,10.

Топ-5 претендентов на звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов 2023/24:

  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 2,10
  • Харри Кейн ("Бавария") – 3,50
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 7,50
  • Альваро Мората ("Атлетико") – 13,00
  • Джуд Беллингем ("Реал") – 21,00

&quot;Манчестер Сити&quot; или &quot;Бавария&quot;. Ведущие букмекеры отреагировали на жребий Лиги чемпионов

Матчи первого раунда плей-офф запланировали на февраль-март. Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 февраля и 20-21 февраля. Ответные матчи – 5-6 марта и 12-13 марта.

К слову, донецкий "Шахтер" получил соперника в плей-офф Лиги Европы по результатам жеребьевки.

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