"Мама, я жив". Мошенники в Одесской области выманили 400 тысяч гривен у матери пропавшего воина

В Одесской области полицейские разоблачили группу лиц, которые обманом завладели средствами 71-летней жительницы города Черноморск. Они выдавали себя за без вести пропавшего сына женщины.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Женщина потеряла связь с сыном, который пропал без вести на фронте, и получала государственную помощь как член семьи военного. Этим воспользовались мошенники, среди которых оказались ее соседи.

Как сообщили в полиции, в феврале пенсионерка обратилась с заявлением о пропаже значительной суммы денег. Выяснилось, что в течение года женщина получала сообщения якобы от своего пропавшего сына. В письмах он просил прислать ему деньги, вещи и документы, аргументируя это сложной ситуацией, в которой якобы оказался.

Псевдосына создали соседи и их сообщник

Полицейские установили, что за обманом стояли 24-летняя соседка потерпевшей, ее 29-летний сожитель и 28-летний знакомый из другого населенного пункта Одесского района. Они не только писали фейковые сообщения, но и использовали банковские карты и документы пропавшего военного. В общем женщина перевела им почти 415 тысяч гривен.

Во время обысков у злоумышленников изъяли вещественные доказательства - телефоны, документы, банковские карты. В одном из гаджетов нашли очередное сообщение с просьбой прислать еще 80 тысяч гривен, которое они не успели отправить.

Уголовная ответственность и предостережение для других

Теперь фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения (ч. 2, 3 ст. 190 УКУ), а также в незаконном завладении документами (ч. 3 ст. 357 УКУ). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полиция призывает граждан не доверять подобным сообщениям и обязательно проверять их достоверность через правоохранителей. В Одесской области работает специализированный центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который занимается коммуникацией с семьями, сбором данных и проведением необходимых следственных действий.