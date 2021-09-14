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Малюська пояснив, чому затягується ліквідація ОАСК

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 13:09
Малюська пояснив, чому затягується ліквідація ОАСК Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У Раді вже пів року лежить президентський законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Міністр юстиції України Денис Малюська пояснив, чому затягується ліквідація ОАСК.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, законопроект точно буде розглянуто, але він не простий.

"Всі справи, які зараз розглядає ОАСК, повинні перейти в інший суд - Київський окружний адмінсуд, у якого набагато менше суддів і у них є свої справи. Вони повинні додатково до них почати розглядати справи від ОАСК", - пояснив Малюська.

Потім, коли замість ОАСК буде створено новий суд, справи знову повинні передати туди. Більш того, їх знову змушені будуть почати розглядати спочатку. Вже третій раз.

Крім того, суддів до нового суду можна буде призначити лише після того, як запрацює ВККС. А це теж тривалий час, повідомив міністр.

"За приблизними оцінками, оперативна ліквідація ОАСК призведе до того, що 50-70 тисяч справ будуть дуже довго шукати свого дозволу. На це підуть роки. Це буде сильний удар по системі розгляду адміністративних суперечок", - повідомив він.

Нагадаємо, у Раді пояснили, чому досі не ліквідували ОАСК.

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